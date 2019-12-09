المقاولون: لا نحتاج صفقات جديدة في يناير

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

أغلق نادي المقاولون العرب الباب أمام إمكانية تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "لا نحتاج لاعبين جدد في يناير، لدينا فريق مميز حاليا".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "المدير الفني عماد النحاس نجح في عمل توليفة من اللاعبين المميزين هذا الموسم، وهو ما ظهر آثاره في النتائج الجيدة للفريق في بطولة الدوري".

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وعن إمكانية المنافسة على لقب الدوري، أجاب عادل "المراكز الثلاثة الأولى محجوزة للأهلي والزمالك وبيراميدز، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأندية الثلاثة".

وكشف محمد عادل في ختام تصريحاته "نحاول المنافسة على المركز الرابع مع أندية الاتحاد والمصري، وكذلك لقب كأس مصر أملا في العودة مجددا للمشاركة في البطولات الإفريقية".

ويتقاسم المقاولون مع الاتحاد السكندري صدارة الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

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