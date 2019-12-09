كرة سلة - مدرب سيدات فيروفيارو: الأهلي يملك الثلاثي الأفضل.. نلعب ضد الفريق وجمهور لا يهدأ

حذر كارلوس أيك المدير الفني لفريق فيروفيارو الموزمبيقي لسيدات السلة حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية من ثلاثي الأهلي المرعب بجانب جماهير الفريق التي لا تهدأ.

وتستضيف مصر النسخة الجارية من بطولة إفريقيا لسيدات أندية السلة حتى 14 ديسمبر على صالة 3 باستاد القاهرة.

وقال أيك في تصريحات صحفية: "انسجام اللاعبات ظهر في المباراة الثانية وهذا أمر طبيعي خاصة أن المباريات تقام خارج ملعبنا".

وأضاف "نحتاج لبعض الوقت من أجل الوصول لأعلى مستوياتنا، حققنا فوزين وننتظر المباراة الهامة أمام فريق الأهلي".

ووصل فيروفيارو لنهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة أخر ثلاث نسخ وحصل على لقب نسخة العام الماضي.

وتابع المدير الفني لفيروفيارو "الأهلي فريق قوي يمتلك ثلاث لاعبات على مستوى عالي جدا وأرى أن تلك اللاعبات الأفضل في البطولة حتى الآن".

وكشف "الفريق يملك ثريا محمد وهي لاعبة ذكية جدا وتعد محور أداء الفريق بالإضافة للأمريكية كيلسي ميتشيل وهالة مصطفى".

وأضاف أيك "وجود الجماهير أيضا سيؤثر على اللقاء، اعتدنا على اللعب أمام الجماهير لكن جمهور الأهلي يشجع طوال المباراة دون أن يهدأ".

FT : C.N.S.S 🇨🇩 57-89 🇲🇿 Ferr. De Maputo Deolinda Gimo ( 19 PTS , 9 REB , 1 AST )#FIBAACCW pic.twitter.com/iPyNbFiGdK — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 8, 2019

يلعب الأهلي أمام فيروفيارو في السادسة من مساء غد الثلاثاء بختام دور المجموعات.

وشدد "وبالتالي سنواجه فريق الأهلي وجمهوره معا وهو ما يزيد من صعوبة الأمر علينا، لكننا سنبدأ التجهيز لكل ذلك".

وأتم مدرب فيروفيارو حديثه "أرى أن هناك 4 فرق قوية ومرشحة لحصد اللقب وهم بجانبا كل من الأهلي وسبورتنج وإنتر كلوب الأنجولي".

تصوير - رنا محمد

























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