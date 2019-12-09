رغبة النادي موجودة في التعاقد مع اللاعب، ومدافع منتخب مصر الأولمبي صرح سابقا بأن ارتداء القميص الأحمر "حلم".

قبل بداية الموسم الحالي جس الأهلي نبض إنبي بشأن أسامة جلال (22 عاما)، لكن النادي البترولي رفض تماما التفريط في لاعبه.

فهل جد جديد؟

يجيب زكريا السيد رئيس إنبي لـFilGoal.com:"الأهلي لم يفاوضنا رسميا من أجل جلال، تحدث معنا فقط قبل بداية الموسم".

وأضاف "موقفنا صعب في الدوري المصري الممتاز ولم نحدد بعد خطتنا لسوق الانتقالات الشتوية".

وأتم "من الصعب الاستغناء عن جلال".

وانضم جلال من مصر للمقاصة إلى إنبي في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى 2022.

وشارك جلال في 5 مباريات بالموسم الحالي للدوري.

وتوج اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما التي منحت الفراعنة مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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