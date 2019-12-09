مران الزمالك - راحة لثلاثي الفريق.. وتعليمات خاصة من كارتيرون لـ أوباما

أدى فريق الزمالك مرانه الصباحي اليوم الاثنين بالنادي، وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة مع اللاعبين.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وطالب كارتيرون لاعبيه بغلق ملف مباراة بريميرو دي أوجستو الأنجولي والتركيز على مواجهة بيراميدز في الدوري.

وخضع لاعبو الفريق الأول لتدريبات بدنية قوية في بداية المران تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال.

وحصل الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود علاء وعبد الله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل اعدادهم بالشكل المثالي لاستعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس.

وعاد عمر السعيد مهاجم الفريق للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة الفترة الماضية.

وأدى فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الغني وحازم إمام وأوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد تدريبات خفيفة بسبب المشاركة بشكل أساسي أمام بريميرو دي أوجستو.

وحصل يوسف أوباما على تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش المران، وأعرب المدرب الفرنسي عن ثقته التامة في اللاعب وقدرته على صنع الفارق.

بينما واصل محمود حمدي "الونش" حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مازيمبي بمزق في العضلة الخلفية.

وتواصل كارتيرون مع الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعب وطالب بتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

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