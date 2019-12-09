مران الأهلي - انتظام صالح جمعة.. فايلر يوقف التدريبات لعلاج الأخطاء الدفاعية

انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وواصل علي معلول ظهير أيسر الفريق تدريباته العلاجية للتعافي من الإصابة قريبا والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي في تونس بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بإيقاف المران لعلاج بعض الأخطاء الدفاعية المتكررة.

وعنف فايلر اللاعبين بصوت مرتفع في المران بسبب الأخطاء الدفاعية وحاول علاج الأخطاء.

كما توقف المران لعدة دقائق بسبب إصابة أحمد فتحي في كرة مشتركة وتدخل طبيب الفريق سريعا قبل أن يكمل ظهير أيمن الأهلي المران.

وشهد المران تدريبات لمس كرة وتحركات داخل الملعب، كما شهدت التدريبات تأهيل صالح نصر مهاجم فريق الشباب مواليد 99.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري.

ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فقط وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

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