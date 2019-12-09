تقرير - يوفنتوس يأمل ضم هولاند بدفع الشرط الجزائي في عقده

دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع إرلينج هولاند مهاجم نادي ريد بول سالزبرج من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

إيرلينج هولاند النادي : سالزبورج يوفنتوس

وقال التقرير إن النادي الإيطالي عرض على صاحب الـ19 عاما راتبا يقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني في العام لكي يقنعه بالانضمام إليه.

هولاند لديه شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ25.3 مليون جنيه إسترليني، ويأمل يوفنتوس أن يتمكن من إقناع اللاعب بالانضمام إليه ودفع الشرط الجزائي في عقده فقط.

ولا يعد يوفنتوس هو المهتم الوحيد بخدمات هولاند الذي لفت أنظار كبار أوروبا هذا الموسم، فمانشستر يونايتد بدوره يحاول الحصول على خدمات الدولي النرويجي، مستغلا علاقة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بهولاند حينما كان يدربه في نادي مولده النرويجي.

هولاند انضم إلى سالزبورج في يناير 2019 بمبلغ 5 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 28 هدفا وصنع 7 آخرين.

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