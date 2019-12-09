مدرب المنتخب الأولمبي: الشناوي في طوكيو حال ضممنا حارسا فوق السن

استقر أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على ضم محمد الشناوي حارس الأهلي لقائمة أولمبياد طوكيو حال تم الاستقرار مع شوقي غريب على ضم حارس مرمى ضمن الثلاثي فوق السن.

ويحق للمنتخب الأولمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما في أولمبياد طوكيو وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عبد الكريم في تصريحات لبرنامج الماتش: "من الوارد ضم حارس مرمى أخر بخلاف الثلاثي الذي خاض بطولة إفريقيا تحت 23 عاما سيتم الاستقرار على ذلك مع شوقي غريب المدير الفني".

وبالحديث عن اختياره للحارس فوق السن كشف عبد الكريم "محمد الشناوي هو حارس مصر الأول في التوقيت الحالي بسبب مشاركته في بطولة إفريقيا وكأس العالم ويلعب مع الأهلي بصورة مستمرة".

وتابع "الشناوي يقدم مستويات رائعة الفترة الأخيرة وهو حارس مرمى مجتهد ولديه خبرة كبيرة، سنجتمع لمناقشة ضم الثلاثي الكبير".

وشدد "في حالة الاستقرار على ضم حارس مرمى فوق السن للمنتخب الأولمبي في طوكيو سيكون محمد الشناوي حارس مرمى مصر الأول حاليا هو اختيارنا".

وعن إمكانية تغيير الثلاثي الشاب أوضح "حتى الآن لم يظهر سوى محمود جاد في إنبي بسبب مشاركته بصورة أساسية ويقدم مستويات رائعة، نعاني لقلة مشاركة الحراس الشباب".

وأضاف "أتمنى أيضا مشاركة عمر رضوان مع الجونة بصورة مستمرة مثلما خاض مباراة الكأس الأخيرة ورحيل مصطفى شوبير على سبيل الإعارة في يناير ليحصل على فرصته".

وواصل حديثه "لدينا معسكرين أحدهما في مارس والأخر في يونيو، سنضم حراس المنتخب الأولمبي وندرس مع شوقي غريب المدير الفني فكرة ضم حارس من الكبار".

وأتم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي حديثه "مازال الوقت مبكر وسيتم حسم كل ذلك في شهر يونيو المقبل".

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