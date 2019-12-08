مدرب طنطا: البقاء في الممتاز أهم من كأس مصر.. واجهت أسوان بدون رأس حربة

لم يكن أيمن المزين المدير الفني لطنطا طامعا في التأهل لدور الـ16 لكأس مصر، مؤكدا أنه راض عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال المزين في تصريحات عقب اللقاء "أبارك لأسوان وأتمنى لهم التوفيق، ألعب بفريق مختلف عن التشكيلة التي خاضت مواجهة الإسماعيلي باستثناء لاعب واحد، لأننا نستعد لمواجهة الاتحاد يوم الخميس المقبل".

وأضاف "مع ذلك فرصنا كانت أخطر وأكثر أمام أسوان، أهدرنا انفرادين في الأول وثلاثة في الثاني".

واستدرك المدير الفني لطنطا "لكن تجهيز 3 أو 4 لاعبين بدلاء يعد مكسبا بالنسبة لي، بينما لعب أسوان بـ80% من فريقه الأساسي، بالطبع كنت أريد التأهل لدور الـ16، ولكن الدوري والبقاء في الممتاز أهم".

وأشار المزين "نعاني من إرهاق غير طبيعي، لعبنا في الإسماعيلية يوم الخميس الماضي ثم أسوان ثم الإسكندرية يوم الخميس المقبل، لقد حصلنا على راحة 53 يوما ثم 7 مباريات في شهر ديسمبر، الأمر صعب جدا".

وأتم تصريحاته "لم يكن لدي رأس حربة في مباراة أسوان بالكأس، الثنائي الهجومي مصاب، وإسلام فؤاد إذا حصل على إنذار ثالث كان سيغيب عن مواجهة الاتحاد، لذا قررت عدم إشراكه في مباراة أسوان، ومنح الفرصة للاعبين آخرين".

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