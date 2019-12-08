كرة سلة - مدرب سيدات سبورتنج: لم نكن موفقين أمام بطل أنجولا.. ولا أتحدث عن التحكيم عند الخسارة

يرى عمرو عاشور المدير الفني لفريق سبورتنج لسيدات السلة أن فريقه لم يكن موفقا أمام إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية.

وخسرت سيدات سبورتنج أمام إنتر كلوب بنتيجة 67-73 في مباراة قوية بدور المجموعات ببطولة إفريقيا لسيدات السلة كان الفريق السكندري قريبا فيها من الفوز إلا أن خبرة لاعبات أنجولا حسمت المباراة.

وقال عاشور تعقيبا على خسارة فريقه: "لم نكن موفقين عكس بطل أنجولا كان التوفيق يحالفه بالشدة في المباراة".

وأضاف "قامت اللاعبات بالعديد من التصويبات لكن لم يحالفنا الحظ، كرة السلة لعبة صعبة جدا وسعيد بأداء اللاعبات".

ويعتبر إنتر كلوب البطل التاريخي لبطولة إفريقيا لأندية سيدات السلة برصيد 5 مرات وهو وصيف النسخة الماضية.

وتعقيبا على الأداء التحكيمي أوضح عاشور "لا أحب التحدث عن التحكيم أثناء الخسارة، ولكن انتظروني عندما أفوز لأخبركم بعيوبه".

وتابع "لكن في النهاية الأفضل فاز بالمباراة، الفريق الأنجولي منافس قوي ولديه خبرات كبيرة ويملك محترفتين أمريكيتين بمستوى رائع".

وأتم عاشور تصريحاته "نستعد لمواجهة بطل نيجيريا في ختام دور المجموعات وهدفنا المنافسة على اللقب، لدينا مجموعة مميزة قادرة على ذلك".

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