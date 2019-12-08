كرة سلة - مدرب سيدات سبورتنج: لم نكن موفقين أمام بطل أنجولا.. ولا أتحدث عن التحكيم عند الخسارة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

سيدات سبورتنج - كرة سلة

يرى عمرو عاشور المدير الفني لفريق سبورتنج لسيدات السلة أن فريقه لم يكن موفقا أمام إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية.

وخسرت سيدات سبورتنج أمام إنتر كلوب بنتيجة 67-73 في مباراة قوية بدور المجموعات ببطولة إفريقيا لسيدات السلة كان الفريق السكندري قريبا فيها من الفوز إلا أن خبرة لاعبات أنجولا حسمت المباراة.

وقال عاشور تعقيبا على خسارة فريقه: "لم نكن موفقين عكس بطل أنجولا كان التوفيق يحالفه بالشدة في المباراة".

أخبار متعلقة

كرة سلة - مدرب بطل الكونغو: شاركنا في اللحظات الأخيرة.. وأعلم قوة الأهلي من متابعة ثريا كرة سلة - راحة لـ الأهلي وسبورتنج.. وتعديل مباريات الجولة الأخيرة لبطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. سيدات الأهلي يهزمن بطل الكونغو كرة سلة - سيدات سبورتنج يخسرن من إنتر كلوب

وأضاف "قامت اللاعبات بالعديد من التصويبات لكن لم يحالفنا الحظ، كرة السلة لعبة صعبة جدا وسعيد بأداء اللاعبات".

ويعتبر إنتر كلوب البطل التاريخي لبطولة إفريقيا لأندية سيدات السلة برصيد 5 مرات وهو وصيف النسخة الماضية.

وتعقيبا على الأداء التحكيمي أوضح عاشور "لا أحب التحدث عن التحكيم أثناء الخسارة، ولكن انتظروني عندما أفوز لأخبركم بعيوبه".

وتابع "لكن في النهاية الأفضل فاز بالمباراة، الفريق الأنجولي منافس قوي ولديه خبرات كبيرة ويملك محترفتين أمريكيتين بمستوى رائع".

وأتم عاشور تصريحاته "نستعد لمواجهة بطل نيجيريا في ختام دور المجموعات وهدفنا المنافسة على اللقب، لدينا مجموعة مميزة قادرة على ذلك".

اقرأ أيضا

في الجول كلاسيك - حين مزق النيجيريون علم بلدهم فأسقطهم الزمالك ليتزعم إفريقيا

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي لن يغيب أمام زيسكو رغم الإنذار الثاني

جمال الغندور: تنفيذ VAR في مصر يحدده فيفا ومجلس الاتحاد الدولي

بثلاثيته أمام مايوركا.. ميسي يعبر رونالدو

كرة سلة سيدات سبورتنج

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - راحة لثلاثي الفريق.. وتعليمات خاصة من كارتيرون لـ أوباما 10 دقيقة | الدوري المصري
تيليجراف: أستون فيلا يستعد لضم بيدرو من تشيلسي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - انتظام صالح جمعة.. فايلر يوقف التدريبات لعلاج الأخطاء الدفاعية 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - يوفنتوس يأمل في ضم هولاند بدفع الشرط الجزائي في عقده 28 دقيقة | أوروبا
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: سأضم الشناوي لأولمبياد طوكيو حال كان ضمن ثلاثي الكبار ساعة | مصر
توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك