قال فريدريك كيتنجي المتحدث باسم مازيمبي الكونغولي إن إصابة لاعب فريقه جاكسون موليكا بقطع في الرباط الصليبي غير مؤكدة حتى الآن.

وتحدث كيتنجي لـFilGoal.com قائلا: "التشخيص المبدئي حتى الآن التواء في أربطة الركبة".

وأضاف "سيخضع موليكا لآشعة جديدة للتأكد من الإصابة، خاصة أن اللاعب شعر بأنه بخير بعد مباراة زيسكو".

موليكا سجل مرتين في فوز مازيمبي على زيسكو 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليعتلي مازيمبي قمة المجموعة الأولى بـ6 نقاط أمام الزمالك صاحب الـ3 نقاط بالفوز على بريمييرو دو أجوستو الأنجولي 2-0.

موليكا سجل 4 مرات في هذه النسخة من دور المجموعات، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي من قبل.

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