خاص مازيمبي لـ في الجول: كل التقارير حول إصابة موليكا غير مؤكدة وسيخضع لآشعة جديدة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 16:06

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا - مازيمبي

قال فريدريك كيتنجي المتحدث باسم مازيمبي الكونغولي إن إصابة لاعب فريقه جاكسون موليكا بقطع في الرباط الصليبي غير مؤكدة حتى الآن.

وتحدث كيتنجي لـFilGoal.com قائلا: "التشخيص المبدئي حتى الآن التواء في أربطة الركبة".

وأضاف "سيخضع موليكا لآشعة جديدة للتأكد من الإصابة، خاصة أن اللاعب شعر بأنه بخير بعد مباراة زيسكو".

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موليكا سجل مرتين في فوز مازيمبي على زيسكو 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليعتلي مازيمبي قمة المجموعة الأولى بـ6 نقاط أمام الزمالك صاحب الـ3 نقاط بالفوز على بريمييرو دو أجوستو الأنجولي 2-0.

موليكا سجل 4 مرات في هذه النسخة من دور المجموعات، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي من قبل.

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