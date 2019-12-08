كرة سلة - مدرب بطل الكونغو: شاركنا في اللحظات الأخيرة.. وأعلم قوة الأهلي من متابعة ثريا

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

كرة سلة - المدير الفني لفريق CNSS الكونغولي

أشاد كوكو أدي المدير الفني لفريق CNSS الكونغولي بأداء فريق الأهلي معترفا بعلمه بقوة النادي عن طريق متابعته لثريا محمد.

ونجح فريق الأهلي الفوز على بطل الكونغو بنتيجة 117-53 في مباراة شهدت تألق لاعبات النادي الأهلي.

وقال كوكو أدي تعليقا على النتيجة: "كانت مباراة صعبة علينا وكنت متوقع قوة الأهلي وأنه فريق مميز".

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وعن سبب ذلك أوضح "ثريا محمد ضمن لاعبات الفريق وأنا تابعتها منذ بطولة خاضتها في مدغشقر ولذلك كنت أعلم أن الأهلي سيكون مميزا".

ونجحت ثريا محمد في تسجيل 18 نقطة في مباراة الأهلي أمام CNSS الكونغولي.

وأضاف مدرب الفريق الكونغولي "كان من المفترض أن ننظم بطولة المنطقة الرابعة وهو ما لم يحدث لذلك حضرنا إلى البطولة في اللحظات الأخيرة".

وكشف "حصلنا على تأشيرة الدخول في الساعات الأخيرة ولم نكن مستعدين بالشكل الأمثل لتلك البطولة".

وبالحديث عن ضغط الجماهير أوضح "لعبنا أمام جماهير بعدد أكبر لذلك لا أعتقد أنهم السبب في النتيجة الكبيرة".

وتابع "لكن بالطبع كانت الجماهير مميزة ولهم شكل رائع داخل الملعب وأعتقد أن يكون الأهلي منافس قوي على اللقب".

وأتم أدي تصريحاته "أعتقد أن الفريق سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة بعد زوال الضغط على لاعباتنا".

وافتتح الفريق الكونغولي مبارياته بالخسارة من الأهلي بينما يتصدر الفريق الأحمر الصدارة مؤقتا قبل مواجهة فيروفيارو الموزمبيقي يوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

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