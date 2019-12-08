بونوتشي: لم نتحدث بعد مباراة لاتسيو ولكن نحن في حاجة إلى التحسن والإصرار

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن الفريق في حاجة إلى التحسن والإصرار أكثر من أجل تدارك سوء النتائج في الدوري الإيطالي.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وخسر يوفنتوس أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر ليستمر في المركز الثاني.

وقال بونوتشي في تصريحات لـ DAZN: "لم نتحدث سويا بعد اللقاء حتى الآن، من المهم أن نترك كل شيء يهدأ قليلا".

وأوضح مدافع يوفنتوس "كان الشوط الأول رائعا وسيطرنا على لاتسيو دون أن نسمح لهم بأي شيء حقا".

وتابع "بعد الاستراحة لم يسير موقفين على ما يرام كما أعتقد أن بعض قرارات التحكيم قد أثرت على النتيجة".

وتم طرد خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس عندما كانت النتيجة بهدف لكل منهما، وبعدها تلقى البيانكونيري هدفين متتاليين.

وشدد بونوتشي "يجب أن نتحسن هذا واضح، لأن فريقا مثلنا لا يمكنه استقبال هذه الأهداف العديدة".

وأتم تصريحاته "طريقنا واضح، والأمر متروك لنا لوضع كل شيء على أرض الملعب، نحن بحاجة إلى مزيد من الإصرار والتصميم".

ويقع يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر، بينما قلص لاتسيو الفارق بالصعود للمركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ولم ينجح يوفنتوس في تحقيق الفوز في أخر مباراتين واستقبلت شباكه 5 أهداف بعد التعادل 2-2 مع ساسولو والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام لاتسيو.

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