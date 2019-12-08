التشكيل - المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي أمام ليستر

يبدأ أحمد المحمدي كأساسي مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي، فيما يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

المحمدي أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

تريزيجيه الذي لعب بشكل أساسي في مباراة تشيلسي الأسبوع الماضي وسجل من صناعة المحمدي يجلس على مقاعد البدلاء بسبب عودة أنور الغازي من الإصابة.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: توم هيتون

الدفاع: ماثيو تارجيت – تيرون مينجز – إيزري كونسا – أحمد المحمدي.

الوسط: مارفيلوس ناكامبا – دوجلاس لويز.

أمامهم: جون ماكجين - أنور الغازي – جاك جريليش.

الهجوم: ويسلي موراييس.

يذكر أن تريزيجيه سجل في المباريات الثلاثة الأخيرة التي لعبها كأساسي لكن أستون فيلا خسر بنتيجة واحدة وهي 1-2.

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