يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وطنطا يوم الأحد في دور الـ32 لكأس مصر.

الفائز يواجه الاتحاد في الدور ثمن النهائي.

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أسوان يتأهل إلى دور الـ16 إلى كأس مصر، بعد الفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

إبراهيم القاضي يتقدم بطريقة جميلة

أسوان يمتلك الفرصة للتقدم

1-1 أونوش يهدر ركلة جزاء

إلى ركلات الترجيح

نهاية الأشواط الإضافية

د.112 تمريرة خطيرة تصل إلى محمد أونوش الذي ينطلق ويدخل منطقة الجزاء منفردا لكنه يسدد الكرة ضعيفة ليمسكها إسلام سليمان حارس أسوان.

اللعب منحصر في وسط الملعب.

بداية الشوط الإضافي الثاني

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1

ق80: حسن يوسف يسجل هدف التعادل لأسوان

ق74: عبد الرحمن الدح يسجل الهدف الأول لطنطا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل صفر-صفر

ق30: أسوان أفضل ويسيطر على المباراة لكن علي فرج حارس طنطا يقدم أداء مميزا

بداية المباراة

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