القبض على المشجع الذي وجه إشارات عنصرية لفريد في دربي مانشستر

قالت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية يوم الأحد إنها ألقت القبض على المشجع الذي وجه إشارات عنصرية لفريد لاعب فريق مانشستر يونايتد.

وانتشر فيديو في وسائل تواصل اجتماعي يظهر المشجع يقلد حركات القرد وهو ينظر لفريد الذي كان يتجه لتنفيذ ركلة ركنية خلال مباراة فاز فيها ناديه على جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سيتي أصدر بيانا شديد اللهجة يحذر فيه أن أي مشجع ستتم إدانته بتصرف في المباراة، سيُحرم من دخول الملعب مدى الحياة.

وقال النادي:"مانشستر سيتي تابع الفيديو الذي يظهر مشجعا يفعل حركات عنصرية خلال الشوط الثاني من المباراة ضد مانشستر يونايتد. مسؤولو النادي يعملون مع شرطة المدينة لمساعدتهم في التعرف على أفراد منخرطين في الأمر. أي فرد سيُدان بسبب تصرف عنصري سيُبعد عن النادي مدى الحياة".

وأعرب فريد، ضحية التصرف العنصري، عن حزنه لما تعرض له من بعض جماهير سيتي، فالبرازيلي قذفه مشجع بولاعة حين اتجه لتنفيذ ركلة ركنية.

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وقال فريد لقناة إي.إس.بي.إن النسخة البرازيلية:"للأسف لازلنا في مجتمع متخلف. أمر مخجل أن نرى ذلك ونحن في 2019. في الملعب لم أر شيئا، شاهدت ما حدث حين عدت لغرفة الملابس".

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما "مشجع قذفني بولاعة اصطدمت بي. أحاول ألا أعير الأمر انتباها والتركيز في المباراة. للأسف يحدث ذلك في بعض الملاعب. هنا، وفي أوكرانيا مع بعض الأصدقاء. أمر محزن، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا وأن ننساه تماما".

واستمر اللاعب الأسبق لشاختار دونتسك الأوكراني "لا يمكننا أن نعيرهم اهتماما لأن هذا ما يريدونه. تحدثت مع الحكم بعد المباراة، سيفعلون شيئا حيال الأمر. كلنا واحد بغض النظر عن لون البشرة أو لون الشعر أو النوع. جئنا من المكان نفسه وسنذهب للمكان نفسه حين ينتهي كل شيء. أشكر ربي أن لدي العديد من الأصدقاء هنا، احتضنوني في غرفة الملابس".







































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