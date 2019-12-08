كرة سلة - راحة لـ الأهلي وسبورتنج.. وتعديل مباريات الجولة الأخيرة لبطولة إفريقيا للسيدات

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 13:19

كتب : FilGoal

الأهلي - فاب الكاميروني - كرة سلة

يحصل فريقا الأهلي وسبورتنج لسيدات السلة على راحة اليوم الأحد من مباريات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في مصر.

وتستضيف صالة 3 باستاد القاهرة فعاليات بطولة إفريقيا للأندية حتى 14 ديسمبر والمقامة لأول مرة في مصر.

وحقق الأهلي الفوز على فريقي فاب الكاميروني و CNSS الكونغولي ضمن دور المجموعات ليضمن الأهلي التأهل كأول أو ثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

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أما فريق سبورتنج فنجح في تحقيق الفوز على إنيرجي البنيني وخسر بصعوبة أمام إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 مرات.

ويختتم ناديا مصر دور المجموعات مساء الثلاثاء المقبل، عندما يواجه الأهلي فريق فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النسخة الماضية في السادسة مساء.

أما سبورتنج فيختتم دور المجموعات بمواجهة فريق إم إف إم النيجيري.

وتقدم كيلسي ميتشيل محترفة الأهلي الأمريكية مستويات رائعة إذ تتصدر قائمة مسجلي النقاط بـ 59 نقطة في مباراتين.

وسجلت كيلسي 8 ثصويبات ثلاثية في المباراة الثانية للأهلي باللقاء الذي وصلت فيه إلى 36 نقطة في 17 دقيقة كأكثر تسجيل في مباراة واحدة بالبطولة حتى الآن.

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