ساري بعد الخسارة من لاتسيو: دفعنا ثمن الإهمال

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه دفع ثمن الإهمال في مباراة الفريق ضد لاتسيو والتي خسر فيها لأول مرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

نسور لاتسيو انقضت على يوفنتوس وأسقطته بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قدمنا شوطاً أول كبيراً ولسوء الحظ، تلقينا هدفاً في النهاية. إنه لأمر مؤسف لأننا لعبنا بشكل جيد، وكان كريستيانو رونالدو قريباً من الهدف الثاني".

وأضاف "المباراة أصبحت أبطأ في الشوط الثاني. لم ننتعامل جيدا مع التمريرات التي لعبت في الهجمة التي أدت إلى الهدف، لأنه كان ينبغي أن يكون باولو ديبالا وفيديريكو بيرنارديسكي على حافة المنطقة، ودفعنا ثمن الإهمال".

وعن الإصابات التي تضرب فريقه أوضح ساري "رودريجو بينتانكور سيخضع لاختبارات لتقييم حالته. إنه لاعب أساسي لنا الآن".

وأتم "نفتقد العديد من اللاعبين في وسط الملعب بسبب الإصابة وسيتعين علينا التوصل إلى شيء في الأسابيع المقبلة".

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آخر فوز حققه لاتسيو على الأولمبيكو أمام البيانكونيري بالدوري كان في مايو 2003 بهدفين نظيفين ومنذ ذلك الحين لم يعرف سوى التعادل أو الهزيمة.

ورجال المدرب سيموني إنزاجي واصلوا نتائجهم الرائعة في الدوري بـ10 مباريات متتالية بلا هزيمة، أما رجال ماوريسيو ساري ففرطوا في الصدارة.

أهداف النسور أحرزها لويز فيليبي راموس وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيليبي كايسيدو، وهدف التقدم للسيدة العجوز كان من نصيب الدون كريستيانو رونالدو.

رصيد لاتسيو ارتفع إلى 33 نقطة مقلصا الفارق مع يوفنتوس إلى 3 نقاط فقط، ليحرم الأخير من فرصة اعتلاء الصدارة على إحساب إنتر الذي يملك 38 نقطة.

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