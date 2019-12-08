مران الأهلي - معلول وصالح يخوضان تدريبات تأهيلية.. وانضمام حارس شاب

قام الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ريني فايلر بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب مواليد 2001 للمران مع الفريق الأول صباح الأحد، وخاض اللاعب التدريبات رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي ثنائي الفريق.

ويجهز توماس بينيكل مخطط أحمال الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراتي بني سويف في الكأس ثم الهلال السوداني في دوري الأبطال.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة فايلر لتجهيز كافة اللاعبين من خلال البرنامج الاستشفائي للمجموعة الأساسية التي شاركت ضد الهلال.

وعقد فايلر مع لاعبيه محاضرة فنية قبل انطلاق التدريبات، شهدت حديثا عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة وادي دجلة في الدوري، عقب عودة الفريق للتدريبات بعد يوم من الراحة السلبية.

وخاض الثلاثي المصاب علي لطفي وعلي معلول وصالح جمعة تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم على هامش تدريبات الفريق.

وحرص الثنائي لطفي ومعلول على خوض تدريبات بالركض حول الملعب على هامش المران.

ويعاني معلول من شد في العضلة الضامة والأمر ذاته مع صالح جمعة، فيما يعاني لطفي من إجهاد في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 3-1 ضد بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر، ثم 2-1 ضد الهلال السوداني ضمن ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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