بعد تكريم السيسي لـ طارق مؤمن ونور الشربيني.. أبطال العالم للاسكواش: وسام الرياضة شرف وفخر

كرم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أبطال رياضة الاسكواش بعد تحقيق إنجاز التتويج ببطولة العالم لمختلف الأعمار.

ومنح السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى والذي يعد أعلى تكريم تمنحه الدولة في إنجاز رياضي.

وتوج طارق مؤمن بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه كما توجت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها.

وعلى مستوى الناشئين توج مصطفى عسل بلقب الشباب كما فازت هانيا الحمامي ببطولة الشابات.

كما كرم السيسي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بجانب منتخب الكاراتيه المتوج ببطولة العالم للشباب والمنتخب البارالمبي الذي شارك في بطولة العالم بأستراليا.

وقال طارق مؤمن تعليقا على تكريمه: "شرف لأي رياضي محترف أن يحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية".

وأضاف "وسام الرياضة يعد بمثابة أعلى تكريم يمكن أن تمنحه الدولة لأي إنجاز رياضي".

أما نور الشربيني فعلقت على تكريمها قائلة: "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، شكرا سيادة الرئيس #مصر #أم_الدنيا".

وتابعت "فخورة بتكريمي من رئيس الجمهورية، ليست المرة الأولى ولكن أتمنى الاستمرار في الإنجازات والتكريم مجددا".

ويستعد رجال الاسكواش لخوض منافسات بطولة العالم للفرق في الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر في مدينة واشنطن الأمريكية.

ويمثل منتخب الرجال كل من علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار.

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