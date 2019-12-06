بعد تخفيض العقوبات.. مؤتمر لامبارد: سنرى إمكانية التدعيم في يناير

تحدث الإنجليزي فرانك لامبارد عن قرار رفع الإيقاف على تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل مواجهة إيفرتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وخُفضت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة، وصار لدى الفريق اللندني الإمكانية لتدعيم صفوفه في يناير المقبل (طالع التفاصيل).

لامبارد تحدث عن قرار تخفيض العقوبة قائلا في المؤتمر الصحفي: "يمكننا أن نتطلع إلى الأمام وهذا جيد من وجهة نظر كرة القدم، لم نناقش كثيرا الأمر قبل اتخاذ القرار، الآن المناقشة يمكن أن تبدأ".

وعن إمكانية إبرام صفقات جديدة في يناير المقبل "سوف نرى أين نحن، فالأمور لم تتضح حتى الآن".

وواصل "في الحقيقة هناك بعض اللاعبين لابد أن يحصلوا على حقهم، ما يحدث يعود للمجموعة، أريد المزيد وأن نتقدم في جدول الترتيب، وإذا كان هناك إمكانية لدعم الفريق سوف نرى".

وردا على المداورة "سوف نرى، نمر بفترة مزدحمة".

وتحدث عن الإصابات "تامي يسير بشكل جيد ولم يشعر بالتعب بين المباراتين".

وعن هودسون أودوي: "الأفضل لم يأت بعد، أنه يتدرب بشكل يوم وعلينا أن نكون مستعدين".

وتطرق للحديث عن مباراته القادمة "مباراة إيفرتون ستكون صعبة علينا أن نكون في قمة التركيز مثلما تسير التحضيرات للمباراة".

وردا على إمكانية رحيل الفرنسي أوليفييه جيرو بسبب عدم حصوله على فرصة مناسبة للمشاركة مع البلوز قال: "لا، سيتواجد في قائمة الفريق".

وأتم عن لقاء ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا "أنه اختبار كبير لنا، نسير بشكل عام بطريقة جيدة ولدينا الكثير من الإيجابيات، وكان لدينا رد فعل جيد أمام أستون فيلا ونريد الاستمرارية، لدينا مباراة صعبة ومن ثم دوري الأبطال".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وعليه الفوز أمام ليل أوروبيا من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ 16 من المسابقة في مجموعة تضم أياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني.

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