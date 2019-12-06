مؤتمر كلوب: المداورة؟ لا نلعب بلايستيشن.. ولا أهتم بما يقوله التاريخ

وجه يورجن كلوب مدرب ليفربول، رسالة تحفيزية للاعبيه الشبان قبل مواجهة أستون فيلا بربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فيما شرح موقف الفريق من خوض مباراتين في يومين متتاليين.

وعقد يورجن كلوب مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل لقاء الفريق أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي عن سبب المداورة بين اللاعبين في المباريات الأخيرة، وعن إصابات الفريق الحالية.

وكل ما يلي على لسان كلوب في المؤتمر الصحفي.

سبب المداورة

"لا يوجد وقت للراحة لأننا سنلعب عديد من المباريات في دول مختلفة ونحتاج الجميع في أفضل حالة، لذلك المداورة مطلوبة في بعض المباريات".

"لم أشك أبدا في قدرات لاعبيني. وبسبب ضغط المباريات المهول كان لابد من المداورة بين اللاعبين، وفي النهاية كنت سعيدا جدا بمستوى اللاعبين أمام إيفرتون".

"نحن لا نلعب بلايستيشن. لذلك يجب أن يحصل الجميع على راحة ليكونوا جميعا بنفس الجاهزية دائما".

"علينا أن نتخذ القرارات الضرورية، ونحترم إمكانيات منافسينا في الوقت نفسه، وعلينا أن نجهز لاعبينا بأفضل طريقة ممكنة".

"ديفوك أوريجي لاعب مهم بالنسبة لنا. سعيد لأن روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا كان حاضرا أمام إيفرتون وشاهده يقدم هذا الأداء العظيم من الملعب. لا يمكننا مقارنة أوريجي باللاعبين الآخرين لأن كل لاعب لديه أسلوب مختلف، وأوريجي قدم أداء عظيما أمام إيفرتون".

ليفربول خاض دربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء. وفاز ليفربول في اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل أوريجي اثنين منهم.

لقاء بورنموث

"أعتقد أنهم سيدخلون اللقاء بهدف الفوز. سيلعبون بكل قوتهم لأنهم ليسوا راضين عن موقفهم الحالي".

"أنا معجب بهاري ويلسون، ولا يوجد لدي أي ذرة شك عن هاري لأنه أثبت مستواه، في اللقاء الماضي سجل هدفين رائعين ولكنهما للأسف لم يكونا مفيدين لأن بورنموث خسر".

هاري ويلسون يقضي الموسم الجاري معارا من ليفربول إلى بورنموث. صاحب الـ22 عاما سجل 6 أهداف في 16 مباراة خاضها حتى الآن.

أحد الصحفيين سأل كلوب: الفوز على بورنموث سيعني صدارة ليفربول للدوري مع أعياد الميلاد، لكن ليفربول الفريق الوحيد الذي فعل ذلك ولم يفز باللقب في آخر 10 سنوات.

ورد كلوب "لست مهتما بما يقوله التاريخ في تلك النقطة. الأمر سيعني لي أننا في وضع جيد وهذا هو كل شيء".

ليفربول أنهى الدور الأول من الموسم الماضي متصدرا للدوري الإنجليزي، لكن مانشستر سيتي حصد اللقب في النهاية.

الإصابات

"لا يوجد جديد بشأن إصابات ليفربول. الأمور كلها جيدة في تلك اللحظة".

"في اللحظة الحالية جميع اللاعبين بصحة جيدة، لكننا ما زلنا سنتدرب اليوم وربما يحدث أي شيء. في هذه اللحظة لا توجد إصابات".

جويل ماتيب وفابينيو يعانيان من الإصابة منذ فترة، وسيغيبان عن الفريق في كأس العالم للأندية.

رسالة للاعبين الشبان قبل لقاء أستون فيلا

"علينا أن نتعامل مع الأمر بتلك الطريقة. أعتقد أنها فرصة جيدة للاعبين الشبان لمواجهة ذلك {مواجهة أستون فيلا في كأس الرابطة}".

"أعلم بأن الجميع يفكر بأن لا فرصة لنا، لكن كرة القدم لعبة رائعة على كل حال".

"لست متأكدا إن كنتم تقولونها بتلك الطريقة في إنجلترا، لكن إن تفوقت عل نفسك فستتقدم خطوة للأمام وتستمتع بلحظتك". كلوب مخاطبا لاعبيه الشبان الذين سيلعبون لقاء كأس الرابطة

"أنتم ستلعبون في ملعب رائع. في الواقع أحد أجمل الملاعب في إنجلترا. أجواء رائعة. اذهبوا إلى هناك واتخذوا ليس أولى خطواتكم بل ربما الثانية والثالثة والرابعة في مسيرتكم الكروية. هذا أمر رائع حقا".

"بالنسبة لي، لم نجد أي فرصة إلا بأن يكون الأمر على هذا النحو. مواعيد مبارياتنا كانت محددة سلفا، لكننا لم نملك الفرصة لإقامة اللقاء في وقت لاحق".

"لم نجد ولو موعد واحد لخوض اللقاء في وقت لاحق لأنه كان مستحيلا بالنسبة لأستون فيلا بسبب إمكانية خوضهم لمباريات إعادة في بطولة كأس إنجلترا، لذلك قلت إن الأمر يجب يكون على هذا النحو ولن نشتكي بسبب هذا".

"لقد فزنا على أرسنال وقد أحببت سيناريو اللقاء جدا، لكن بعدها كان لابد من حل، وحاولنا إيجاد الحل الأمثل قدر المستطاع لكل الأطراف".

"بالتالي سنذهب بقائمة محددة إلى قطر وسنبذل قصارة جهدنا، واللاعبين الآخرين سيلعبون هنا. إذا ظن أحدكم أنني كان علي أن أتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، فأنا لن أستطيع تغيير ذلك".

ليفربول بفريق من الرديف يلاقي أستون فيلا يوم 17 ديسمبر الجاري في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فيما يلعب الفريق الأساسي مع الفائز بين مونتيري المكسيكي والفائز بين السد وهايجين سبورت من دولة كاليدونيا الجديدة بنصف نهائي كأس العالم للأندية باليوم التالي، 18 ديسمبر في قطر .

وسبق لكلوب أن اختار قائمة من 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم للأندية، يوجد فيها محمد صلاح النجم المصري. (طالع قائمة ليفربول)

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

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