أغلق الباب أمام الجميع.. ليستر سيتي يُجدد تعاقد برندان رودجرز

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد مدربه الإيرلندي برندان رودجرز حتى يونيو 2025.

تجديد التعاقد أغلق الباب أمام عديد الأندية التي سعت في الأونة الأخيرة للظفر بخدمات مدرب ليفربول وسيلتك الأسكتلندي السابق.

وتولى رودجرز مهمة تدريب الثعالب في فبراير الماضي وقاد الفريق للفوز في 17 من أصل 26 مباراة بالدوري الإنجليزي.

مالك نادي ليستر سيتي أبدى سعادته لتجديد تعاقده مع المدير الفني قائلا عبر الموقع الرسمي: "إن صفات بريندان كمدرب معروفة وواضحة بالطريقة التي سعى بها لإطلاق العنان لكل الإمكانات في كل عضو من أعضاء فريقنا".

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝 — Leicester City (@LCFC) December 6, 2019

فيما علق رودجرز قائلا: "عندما اتخذت قرار المجيء إلى ليستر سيتي، كان السبب في ذلك أنني متحمس للاتجاه الذي سلكه النادي وكيف يمكنني تطبيق تجربتي، جئت إلى هنا بغرض إضافة شيء وللمساعدة في بناء النادي للمستقبل".

وكان أرسنال الإنجليزي ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الإيرلندي عقب رحيل الإسباني أوناي إيمري وتعيين السويدي فريدي ليونبيرج بشكل مؤقت.

ويلتقي ليستر يوم الأحد المقبل مع أستون فيلا الذي جدد عقد مدربه دين سميث الأسبوع الماضي أيضا، في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليستر سيتي في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ليفربول إذ يمتلك الفريق أقوى دفاع في الدوري.

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