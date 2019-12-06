قائمة المصري – ميسي يتواجد لأول مرة.. وغياب جمعة وفريد للإصابة أمام رينجرز

تواجد أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري في قائمة فريقه للقاء إينوجو رينجرز لأول مرة في الكونفدرالية، فيما يغيب أحمد جمعة وفريد شوقي للإصابة.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، قائمة فريقه المكونة من 22 لاعبا للقاء إينوجو رينجرز.

قائمة المصري شهدت تواجد أحمد عادل "ميسي" بعد إتمام إجراءات قيده إفريقيا، فيما يغيب فريد شوقي وأحمد جمعة للإصابة، بجانب عماد فتحي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.

الدفاع: أحمد حامد "شوشة" - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمر كمال عبد الواحد - محمود حمد - بهاء مجدي.

الوسط: عمرو موسى - مفتاح طقطق - حسن علي - إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوريه - حجاج عويس - إسلام عطية - أحمد عادل "ميسي".

الهجوم: حسين رجب - أحمد ياسر - محمود وادي - أوستين أموتو.

المصري فاز على نواذيبو في موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى للبطولة.

ويلتقي المصري مع إينوجو رينجرز مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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