المصري يقيد "ميسي" في قائمته الإفريقية

انضم أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري الشاب لقائمة الفريق الإفريقية، ليحق له المشاركة في مباريات الكونفدرالية.

وأعلن النادي المصري، قيم أحمد عادل "ميسي" لاعب الفريق في القائمة الإفريقية صباح اليوم الجمعة.

وسيحق لأحمد عادل المشاركة مع المصري بداية من اللقاء المقبل أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

المصري يواجه إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

ميسي انضم للنادي المصري قبل بداية الموسم الجاري، قادما من صفوف الزمالك.

قائمة المصري حاليا تضم 26 لاعبا، ويملك الفريق حق قيد أربع لاعبين جدد حتى نهاية شهر يناير المقبل.

وتأتي قائمة المصري الإفريقية حاليا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد حامد "شوشة" - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد – بهاء مجدي.

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب – عماد فتحي – أحمد عادل "ميسي".

الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.

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