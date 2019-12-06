7 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 13:42

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

يتنافس 7 لاعبين على جائزة الأفضل لشهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

ديلي ألي

النادي : توتنام هوتسبر

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ساديو ماني

النادي : ليفربول

الدوري الإنجليزي

أصوات الجماهير بالإضافة إلى الـ 20 قائدا للأندية المتنافسة ستحدد الفائز بالجائزة في التاسع من ديسمبر المقبل.

ويتواجد في القائمة كل من الكوري سون هيونج مين الذي سجل هدفين وصنع 4 في 4 مباريات.

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ديلي ألي صانع ألعاب توتنام الإنجليزي سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات، مستفيدا من تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية.

وينافسه مواطنه جيمي فاردي قائد ليستر سيتي وهداف المسابقة، بعدما سجل 3 وصنع هدفين في 3 مباريات للثعالب.

ويمتلك فاردي فرصة الفوز بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.

ويتواجد في القائمة أيضا كالاجار سونجيو المدافع التركي لليستر سيتي مدعوما بهدف سجله لفريقه واستقبال 3 أهداف فقط جعلت الثعالب ينافسون ليفربول على صدارة الدوري.

ومن الريدز يتواجد السنغالي ساديو ماني بعدما سجل 3 وصنع هدفا في 4 مباريات فاز بها ليفربول وابتعد فيها بصدارة الدوري الإنجليزي.

وسبق لماني أن فاز بالجائزة مرتين بالتساوي مع الكوري الجنوبي لاعب توتنام.

المكسيكي راؤول خيمينز ينافس على الجائزة أيضا بعدما تألق في الشهر الماضي وسجل 3 أهداف في 3 مباريات.

وأخيرا ليس موسيت مهاجم شيفيلد يونايتد أحد مفاجآت الموسم الجاري إذ سجل هدفا وصنع 3 لزملائه.

وسبق أن فاز كل من تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، ثم الجابوني بيير أوباميانج لشهر سبتمبر، وحصد جيمي فاردي جائزة شهر أكتوبر.

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