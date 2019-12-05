بيان رسمي - اللجنة الأولمبية: قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال جائر ولن نقف مكتوفي الأيدي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 13:14

كتب : عاطف شادي

رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا تعليقا على قرار رفض الطعن المقدم للمحكمة الرياضية (كاس) بخصوص أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وشددت على أن القرار ظالم.

وقرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تناول بعض اللاعبين للمنشطات مما يعني حرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وشددت اللجنة الأولمبية أنه لن تقف متكوفة الأيدي أمام هذا القرار الجائر والصادر من اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأن ذلك لن يزيد اللجنة إلا إصرارا وتمسكا بحق مصر وأبطالها.

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وأوضح البيان أن يتم حاليا بحث حيثيا حكم محكمة التحكيم الرياضي والاجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيدا للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بالقضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، إذ صدر قرار العقوبة من لجنة غير مختصة تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة بأكثر من عامين -وفقا لبيان اللجنة الأولمبية المصرية-.

وشدد البيان على التنسيق بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي من أجل الوصول لأمر في صالح الاتحاد المصري.

بيان اللجنة الأولمبية:

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