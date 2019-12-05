خاص فيديو في الجول – جمال حمزة يختار أجمل هدف سجله وأفضل لاعب زامله.. ويختبر معلوماته عن الزمالك

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 12:53

كتب : حامد وجدي

جمال حمزة - الزمالك

في عيد ميلاد جمال حمزة الـ38 ينشر FilGoal.com حوار أجراه مع نجم الزمالك السابق.

جمال حمزة اختار لـFilGoal.com أجمل هدف في مسيرته، وأفضل لاعب زامله، بجانب اختبار المعلومات عن نادي الزمالك.

جمال حمزة: حازم إمام وشيكابالا أكتر اتنين فهموني في الملعب وده أجمل هدف في مسيرتي

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