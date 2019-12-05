في عيد ميلاد جمال حمزة الـ38 ينشر FilGoal.com حوار أجراه مع نجم الزمالك السابق.

جمال حمزة اختار لـFilGoal.com أجمل هدف في مسيرته، وأفضل لاعب زامله، بجانب اختبار المعلومات عن نادي الزمالك.

جمال حمزة: حازم إمام وشيكابالا أكتر اتنين فهموني في الملعب وده أجمل هدف في مسيرتي

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جمال حمزة: الخوف من جماهير بعض الفرق كان أحد أسباب عدم انضمامي بكثرة لمنتخب مصر

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سألنا جمال حمزة إيه ردك على كلام البعض بأنك كنت لاعب كسول؟ وده كان رده

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جمال حمزة يجيب ليه كان مميز فى ماتشات القمة ضد الأهلى

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جمال حمزة يختبر معلوماته عن تاريخ الزمالك.. كم إجابة صحيحة سيحصل عليها؟

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