تحدث محمد محمود تريكة لاعب الشرقية أحد أندية الدرجة الثالثة والذي ظهر أمام الزمالك بأداء جيد في كأس مصر بدور الـ 32 عن بداياته مع كرة القدم وتوقفه لمدة عامين عن ممارسة اللعبة بسبب حلمه.

تريكة عاد للمشاركة مرة أخرى بعدما ابتعاده لمدة موسمين بعدما فشل انتقاله إلى طنطا أثناء مشاركة الفريق في 2016 بالدوري المصري.

اللاعب تحدث عن بدايته مع كرة القدم لـ FilGoal.com قائلا: "بدأت كرة القدم مع مركز شباب ههيا ثم مركز شباب أبو كبير وشاركت معهم في الفريق الأول بعمر 16 عام ثم انتقلت للزرقا بمقابل 30 ألف جنيه عن طريق مدرب الفريق حسام الشاذلي".

وتابع "الشاذلي جاء لمشاهدة 3 لاعبين غيري في مباراة اتحاد السنبلاوين وشباب أبو كبير لكنه أعجب بي وأتم التعاقد بعدها بشهر".

وواصل الحديث عن مشواره "لعبت موسم ونصف في الزرقا وانتقلت للمنصورة بمقابل 80 ألف جنيه، وباتت الانظار تلفت إليّ بعد المستوى مميز".

وأردف صاحب الـ 26 عاما "تابعني أكثر من نادي بالدوري الممتاز وكنت تابع لشركة تسويقية، طنطا كان الأكثر رغبة في التعاقد معي بالانتقال النهائي ولكن شركة التسويق فضلت الإعارة".

وأكمل "شاهدت حلمي يضيع فقررت الابتعاد عن كرة القدم والعمل في مزرعة دواجن مع أصدقائي لمدة عامين، لكن ظلت الكرة في بالي".

وتطرق للحديث عن عودته لكرة القدم "بعد موسمين تحدث معي نادي ميجاسبورت التابع لشركة التسويق في القسم الثالث، شاركت معهم موسم ثم انتقلت للشرقية بداية هذا الموسم بمقابل 90 ألف جنيه".

وعن موسمه مع الشرقية "بدأت الموسم مع محمد فايز ثم مصطفي مزيكا الذي ساهم في تطوير أدائي وأرغب في الصعود مع الشرقية فهي بلدي".

وأتم عن سبب تسميته بـ "تريكة": "أحد أصدقائي هو من قام بتسميتي بتريكة في سن صغير نظرا لمهارتي".

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