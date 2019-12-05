إيمانويل بوتي: عانيت من العنصرية في برشلونة

قال الفرنسي إيمانويل بوتي أنه عانى من العنصرية أثناء تواجده مع برشلونة الإسباني.

لاعب الوسط الفرنسي لعب لبرشلونة موسما وحيدا عام 2000 ورحل في نهايته إلى تشيلسي.

بوتي قال عبر شبكة "RMC" الفرنسية: "عانيت من العنصرية في غرف ملابس برشلونة، قد يكون هذا صادما، لكنه حدث وسيحدث لاحقا، على الرغم من أنه يحدث بشكل متفاوت مع بعض اللاعبين".

وسبق للفائز بكأس العالم 1998 أن صرح بوجود حربا في تلك الفترة بين لاعبي البلاوجرانا.

وواصل "لقد انضممت في وقت سيئ، كان هناك حربا بين اللاعبين الكتالونيين والهولنديين في غرفة الملابس".

وتابع "كان لدينا مديرا فنيا لم يكن يمتلك القوة أو الشخصية لقيادة الفريق".

وأضاف "القومية أقرب من العنصرية، عندما وصلت طلبوا مني تعلم الإسبانية من أجل تعلم اللغة الكتالونية، أخبرتهم أنني كنت في إسبانيا سابقا، قالوا لي أنت الآن في كتالونيا".

وأتم "لقد سئمت من هذه الأشياء، عندما يتعرف الناس على أنفسهم بشكل مفرط فإنهم قريبون جدا من كونهم عنصريين".

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