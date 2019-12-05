ميدو يشارك في مباراة الأساطير في القاهرة بدعوة من الفيفا

تلقى أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور ندوة مناقشة الشباب وأساطير العالم لمستقبل كرة القدم في إفريقيا يوم 6 يناير في جامعة القاهرة.

ويشارك ميدو لاعب مارسيليا وأياكس في مساء نفس اليوم في مباراة استعراضية تحت سفح الأهرامات بمشاركة أساطير العالم.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأشارك في المباراة الاستعراضية لأساطير العالم بدعوة من الفيفا تحت سفح الأهرامات".

وواصل "أمامنا شهر تدريب قوي".

ميدو تولى تدريب المقاصة في يونيو الماضي، وقاد الفريق حتى الآن في 8 مباريات، فاز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وخسر 4.

ويحتل المقاصة المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

وكان المقاصة قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر للموسم الجاري بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضد فاركو.

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