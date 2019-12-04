كلوب قبل مواجهة إيفرتون: الأكثر شراسة سيحسم المباراة لصالحه

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة إيفرتون في دربي ميرسيسايد في أنفيلد مساء الأربعاء سيفوز بها الأكثر شراسة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "تنتظرنا مباراة كبيرة سيسعى كل فريق فيها لتقديم أفضل ما ديه من أجل جماهيره، ومن خلال خبرتي في مباريات الدربي أستطيع أن أؤكد أن وضعية الفريقين في جدول الترتيب لن تؤثر على نتيجة المباراة".

وأردف "ندرك جيدًا أن الجماهير تتطلع إلى مواجهتنا ضد إيفرتون بشدة كل موسم. دائمًا ما تكون مبارياتنا ضدهم مثيرة للغاية، ولنا في مباراة الموسم الماضي خير مثال على ذلك".

وأضاف "مثل هذه المباريات تكون خارج الحسابات تمامًا، وأنا أحب الأجواء المحيطة بها دائمًا. أعلم أن الدربي يعني الكثير بالنسبة لجماهير الفريقين، لذلك علينا أن نقدم أفضل أداء من أجل إسعاد جماهيرنا. لا يمكننا أن نعتبرها مباراة عادية، وأنا متأكد أن إيفرتون لن يعتبرونها كذلك أيضًا. أعتقد أن الفريق الأكثر شراسة – وهنا أعني الشراسة بجانبها الإيجابي – هو من سيحسم المباراة لصالحه".

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وواصل "لقد دارت الكثير من الأحاديث مؤخرًا حول غياب فابينيو وأليسون عن مباراة إيفرتون لأسباب مختلفة، وأنا أعي جيدًا أن النجاح في الكرة الحديثة يتطلب قائمة من اللاعبين الجاهزين للعب في أي وقت يحتاج الفريق فيه إلى مجهوداتهم. أمامنا جدول مزدحم للغاية هذا الشهر، وكل دقيقة سيقضيها أي لاعب داخل الملعب ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا. لن يمكننا أن نحقق شيئًا إذا حدث بعض التراخي من جانب أي لاعب في هذه الفترة الحاسمة".

وأتم "ما أراه في التدريبات كل يوم من جميع اللاعبين يجعلني متأكدًا من تحسن مستوى الفريق مع مرور الوقت. هناك بعض اللاعبين الذين لا أجد تفسيرًا مناسبًا إلى الآن لعدم إشراكهم في المباريات في ظل التنافس القوي بين الجميع على الدخول في التشكيل الأساسي، وأنا فخور ومعجب كثيرًا باحترافيتهم الشديدة".