نتائج الدراويش السلبية مستمرة.. طنطا يُجبر الإسماعيلي على التعادل

واصل الإسماعيلي نتائجه السلبية في الدوري المصري هذا الموسم وتعادل على ملعبه أمام طنطا بلا أهداف يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من المسابقة.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري منذ الانتصار على وادي دجلة في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري.

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة رقم 7 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد طنطا إلى النقطة 7 أيضا في المركز التاسع.

ولعب الإسماعيلي مواجهة طنطا تحت قيادة أيمن السلحدار المدرب العام للفريق، الذي تولى المهمة الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل ميودراج يسيتش.

اقرأ أيضا

المقاولون يطيح بالجزيرة من كأس مصر

يويفا: نناقش تعديلا على قانون التسلل

الأهلي يعلن زيادة جمهوره في مباراة الهلال

كلوب: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية