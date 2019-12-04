والدة ميسي: توقعت أن تكون الكرة الذهبية الخامسة الأخيرة له.. نعلم أن ليو لديه دين للأرجنتين

أعربت سيليا كوكيتيني والدة ليونيل ميسي عن مفاجأتها بحصول نجم برشلونة على الكرة الذهبية السادسة في تاريخه واعترفت أن اللاعب لديه دين من أجل الأرجنتين.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وتوج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.

وقال سيليا والدة ميسي في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أنا دائما متحمسة لما يقوم به ليو، لا يكف عن مفاجأتنا كل يوم لما يصل إليه من إنجازات".

وأضافت "وفوق كل ذلك، وما هو عليه كشخص خارج الملعب، وهذا الأمر الرئيسي".

وعن تتويجه بالكرة الذهبية السادسة قالت سيليا: "أنا سعيدة للغاية، لم نتوقع التتويج بها وأعتقدت أن الكرة الذهبية الخامسة هي الأخيرة له في مشواره".

وتعتبر عائلة ليونيل ميسي قليلة الظهور الإعلامي لكن إنجاز ميسي الجديد كان كفيلا بإقناع شبكة سي إن إن لوالدته بالحديث.

وبالحديث عن انتقادات ميسي في الأرجنتين قالت: "هذا حقا يؤلمني، لأنه يمكنكك أن تنتقد دون إهانة وتجريح أو سخرية منه".

وتابعت والدة ميسي "نحن نعلم وأنت تعلم أن ميسي لديه دين للأرجنتين، ونحن نخبره بذلك".

وأتمت تصريحاته "من لا يتمنى تحقيق لقب كأس العالم أو كوبا أمريكا".

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن قرعة بطولة كوبا أمريكا لنسخة عام 2020 والتي قد تكون الأخيرة في تاريخ ميسي. (من هنا)

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