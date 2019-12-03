شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا على فان دايك

شنت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو هجوما لاذعا على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بعدما سخر من عدم تواجد اللاعب البرتغالي في حفل جوائز الكرة الذهبية.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكان فان دايك علق على غياب رونالدو عن الجائزة مازحا: "هل كان رونالدو منافسا؟".

ونشرت شقيقة رونالدو صورة لرونالدو وهو يسجل هدفه الشهير ضد يوفنتوس قبل انضمامه لهم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت "أعتقد أن بعض الناس يعيشون وهم محبطين تماما ولا يتحلون بالواقعية".

وأكملت "الآن عزيزي فيرجيل أينما ذهبت –تقصد حفل الكرة الذهبية- فرونالدو ذهب إلى هناك ألف مرة".

وواصلت "ترى يا عزيزي فيرجيل فإن رونالدو كان بطلا للثلاثية في البلد الذي أنت تلعب فيه منذ سنوات وما زلت لم تضع يدك على الكأس، رونالدو كان أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي أنت تلعب فيه وبالمناسبة كان أصغر منك".

وأضافت شقيقة رونالدو "ثم عزيزي فيرجيل انتقل رونالدو لأماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد، سأقول لك شيئا ربما يكون قاسيا لأنه مع هذا النادي هزمك كريستيانو في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابعت "ثم الكرة الذهبية فرونالدو لديه خمسة منها، وسحق رونالدو وزملائه منتخبك هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية".

وأضافت ساخرة "ثم هل كان ذلك قاسيا يا فيرجيل؟ أنا أشفق عليك وعزيزي فيرجيل في واحدة من أقل الأوقات نجاحا في حياته المهنية فاز رونالدو بألقاب أكثر منك، هذا رائع، أليس كذلك؟".

وأكملت "الآن يا فيرجيل فز بحفنة من تلك الألقاب التي يمتلكها كريستيانو وفي ذلك الوقت ستكون قادرا على الجلوس معه في طاولة واحدة، أو كما يقولون في البرتغال تجلس لتتعلم منه وتنضج".

وأتمت موجهة حديثها إلى شقيقها "بالنسبة إلي كريستيانو أنت دائما وأبدا أفضل لاعب في العالم".

واحتل فان دايك المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي وتلاهما رونالدو ثالثا.

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فان دايك يسخر من غياب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية