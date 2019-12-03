قال صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني إنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث مدرب الهلال لـFilGoal.com قائلا: "نحن في كامل جاهزيتنا لخوض المباراة وبدأنا منذ اليوم الاستعداد للقاء بشكل خاص لها".

وواصل "ندرس كل شيء عن المنافس وأغلقنا ملف مباراة بلاتينيوم وهدفنا الآن العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة".

وكان الهلال فاز في اللقاء الأول على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

وأضاف صلاح آدم "أعرف أن اللقاء سيكون صعبا ورغم هزيمة الأهلي ضد النجم الساحلي لكنه يظل فريق كبير وجدي بالاحترام لذا علينا التحلي بالتركيز الشديد منذ بداية المباراة للنهاية".

وأتم "نحن في مجموعة ليست سهلة وحال تحقيقنا نتيجة إيجابية هذا سيساعدنا كثيرا ويعطينا أفضلية في التأهل للدور التالي".

ووصلت بعثة الهلال إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وسوف تقام المباراة على ملعب السلام.

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