سلة - الاتحاد بطلا لدوري المرتبط بعد الفوز على الجزيرة

توج فريق الاتحاد السكندري بلقب الدوري المصري لكرة السلة "المرتبط" بعد الفوز على الجزيرة في النهائي.

وفاز الاتحاد على الجزيرة في مباراة ذهاب النهائي على مستوى فريقي الرجال والمرتبط.

وتغلب الفريق السكندري أيضا على الجزيرة في إياب النهائي بنتيجة 84-78 ليحسم اللقب لصالحه.

ولم يحقق الاتحاد لقب دوري المرتبط منذ 3 سنوات سابقة.

وأصبح الاتحاد أكثر الفرق فوزا بلقب دوري كلة السلة المرتبط.

وكان الأهلي حسم المركز الثالث لصالحه بعد الفوز على الزمالك.

وقال أحمد مرعي مدرب الاتحاد: "فزنا ببطولة هامة خاصة أنها جاءت بعد تتويج الاتحاد بالبطولة العربية لكرة السلة".

وأتم تصريحاته "إصرار اللاعبين كان سببا في الفوز، وهدفنا الآن الفوز بالسوبر وكأس مصر بالإضافة إلى بطولة دبي الدولية".

اقرأ أيضا:

الأهلي يفتتح مشوار الكأس بثلاثية أمام بني سويف

ملامح من فوز الأهلي على بني سويف.. كثافة هجومية وقوة ديانج في الوسط

قائمة الزمالك - ناشئ يظهر لأول مرة واستبعاد مصطفى محمد أمام الشرقية

إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي

سبب استبعاد مصطفى محمد من مواجهة الشرقية

عبد الحفيظ: لابد من وقفة غير عادية.. يجب تطبيق تقنية الـVAR في مصر وإفريقيا