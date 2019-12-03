كان ساليف كوليبالي مدافع الأهلي الأسبق قريبا من ارتداء قميص الهلال السوداني ولكن لم يتم الانتقال فما هو السبب؟

ساليف كوليبالي النادي : الرجاء البيضاوي الهلال

أجاب محمود جبارة مدير الكرة في الهلال لـFilGoal.com: "نعم بالفعل كنا في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع كوليبالي لضمه إلى الفريق".

واستدرك "لكن كل شيء توقف بعدما علمنا بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية مع الرجاء لذا لن يستطيع المشاركة معنا".

وقال صلاح آدم المدير الفني للهلال في السياق ذاته لـFilGoal.com: "نعم بالفعل أوقفنا المفاوضات بسبب عدم قدرته على المشاركة معنا في دوري الأبطال".

ويلتقي الهلال مع الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ملعب السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وفاز الهلال في اللقاء الأول له على بلاتينيوم بهدفين لهدف فيما خسر الأهلي بهدف دون رد من النجم الساحلي.

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