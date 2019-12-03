كلوب: لم أحتفل عندما علمت بمواجهة إيفرتون في الكأس

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة فريقه ضد غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون صعبة للغاية.

بينما يستعد الفريقان لمواجهة جديدة بينهما يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي، كانت قرعة الدور الثالث من البطولة الأقدم في العالم قد وضعت الريدز في مواجهة الجار إيفرتون أحد أيام 3 و4 و5 و6 يناير القادم، في إعادة لمباراة الفريقين في نفس الدور قبل عامين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم أحتفل بكل تأكيد عندما علمت أننا سنواجه إيفرتون، وأعتقد أن كلا الفريقين كانا يتمنيان قرعة أفضل".

وأضاف المدرب الألماني "ليس لدي مشكلة في مواجهتهم مرة أخرى. إنها مباراة كبيرة وإيفرتون فريق كبير ورائع".

واستمر "في الموسم الماضي واجهنا وولفرهامبتون في الدور نفسه وكان علينا أن نلعب ضد تشيلسي في كأس الرابطة، ويبدو أنه ليس هناك مفر لنا من الطريق الصعب".

وأتم "هذا هو واقع الأمر ولا يمكننا تغييره. سيكون أمامنا متسع من الوقت للاستعداد لتلك المباراة، أما الآن فعلينا أن نتأكد من جاهزيتنا الكاملة لمباراة الأربعاء في الدوري".

مواجهة إيفرتون ستكون انطلاقة لفترة مكثفة خلال شهر ديسمبر تشهد خوض الفريق لتسع مباريات.

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