قائد أستون فيلا: كل فرق الدوري معرضة للخسارة باستثناء ليفربول

يعتقد جاك جيريليش قائد أستون فيلا أن كل فرق الدوري الإنجليزي قد تخسر المباريات بسهولة باستثناء ليفربول متصدر المسابقة.

ليفربول انتصر في 13 مباراة وتعادل في مباراة واحدة دون هزيمة ليتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال جيريليش في تصريحات لقناة ناديه: "أعتقد أن كل فرق الدوري معرضة للهزيمة في الوقت الحالي باستثناء ليفربول".

وخسر أستون فيلا من ليفربول بهدفين مقابل هدف قبل أسابيع، فيما يستعد الفريق الذي يضم الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لمواجهة تشيلسي يوم الأربعاء.

وأضاف مازحا عن مواجهة زميله السابق تامي إبراهام مهاجم تشيلسي "لقد أرسلت له رسالة نصية قلت له فيها إنني أحبه وكل شيء، لكني كنت أتمنى أن تكون مصابا وقت المباراة".

أستون فيلا يتواجد في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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