كاف يكشف حكام مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 20:35

كتب : عاطف شادي

حسين الشحات - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء عن أسماء حكام مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الهلال السوداني، ويستضيف الزمالك منافسه أول أغسطس الأنجولي.

ويدير لقاء الأهلي والهلال الحكم الجزائري لاهلو بن براهام.

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ويعاون الحكم مواطنيه من الجزائر وهم عبد الحق إيتشالي وبوعبد الله عمري ونبيل بوخليفة.

أما لقاء الزمالك فيديره الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا ويعاونه مواطنيه أمبروي هاكيزيمانا وديودوني موتويامانا وصامويل ويكوندا.

وكان الأهلي خسر لقاء الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء لحساب الجولة الثانية.

أما الزمالك الذي يلعب في المجموعة الأولى فخسر من مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد.

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