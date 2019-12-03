قائد ليفربول: إيفرتون ليس في أفضل حالاته لكنه سيأتي إلى أنفيلد لإزعاجنا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - مايكل كين

يتوقع جوردن هندرسون قائد ليفربول أن منافسه إيفرتون سيكون خصما مزعجا في مباراة الفريقين يوم الأربعاء رغم ترنح الأخير.

ويحل الجيران ضيوفاً على ملعب أنفيلد في المباراة رقم 234 بين الفريقين، مساء الأربعاء ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون لموقع ناديه: "هي مباراة من الرائع المشاركة فيها. هو دربي كبير للغاية وعاطفي للغاية. هي مباراة كبيرة لكلا الفريقين، ونحن نتطلع إليها ونرغب في المشاركة بها وعلى استعداد لتقديم كل شيء لحسمها".

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وأضاف "الأمر يتعلق بالتركيز وما هو مهم. هي مباراة أخرى نريد حسمها لصالحنا. بالطبع هي مواجهة دربي سيكون حولها المزيد من الضجيج والاهتمام الإعلامي. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالعمل المعتاد وتقديم أفضل ما لدينا".

وواصل "كل فريق يأتي إلى أنفيلد يرغب في إزعاجنا ويبذل كل ما بوسعه من أجل هذا. أنا متأكد أن هذا ما سيقوم به إيفرتون. هم بالطبع ليسوا في أفضل حالاتهم، لكن في مواجهات الدربي يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا متأكد أنهم سيكونون على استعداد لتقديم كل شيء أمامنا".

وعن مشاركة أدريان في ظل تعرض أليسون بيكر للإيقاف، أوضح هندرسون: "كلما شارك أدريان يتألق. هو يظهر بحالة جيدة في التدريب، لذلك أتمنى أن يواصل التألق حينما يشارك. لقد أثبت قدرته على القيام بعمل جيد منذ قدومه".

وأكمل "من المهم أن يكون الجميع مستعدين. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين. أظهرنا أننا لدينا تشكيلة جيدة، وأنا متأكد من أننا سنعتمد على الجميع من الآن وحتى نهاية الموسم".

مواجهة إيفرتون ستكون انطلاقة لفترة مكثفة خلال شهر ديسمبر تشهد خوض الفريق لتسع مباريات.

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