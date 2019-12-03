رسميا - ريتشارليسون مستمر مع إيفرتون حتى 2024

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

ريتشارليسون

مدد إيفرتون تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب ريتشارليسون.

وربط إيفرتون اللاعب بعقد جديد يمتد حتى صيف 2024.

تجديد العقد يأتي بعد 18 شهرا من انضمام ريتشارليسون من واتفورد.

أخبار متعلقة

كلوب يفتح الباب أمام صفقات جديدة لـ ليفربول في يناير هيسكي: الإصابات أثرت على صلاح لكن إيفرتون عليه الحذر من لحظات سحره مورينيو عن مواجهة يونايتد: لست عدوهم.. وحققت ما قاله مانديلا سولشاير عن إقالته عقب مواجهة توتنام: أكاذيب صارخة

ريتشارليسون أصبح لاعبا دوليا بعد انتقاله لإيفرتون بشهرين وشارك في 19 مباراة دولية مع السليساو.

وقال ريتشارليسون في تصريحات لقناة ناديه: "أعتزم أن أكون هنا لفترة طويلة".

وأضاف "كان هذا النادي هو الذي أعطاني الفرصة لإظهار كرة القدم الخاصة بي".

وسجل الدولي البرازيلي 20 هدفا في 50 مباراة لعبها كأساسي بقميص إيفرتون في كل البطولات.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في صيف 2018 بمبلغ 35.28 مليون جنيه إسترليني وكان تعاقده السابق مع فريقه يمتد حتى صيف 2023.

طالع أيضا

الأهلي يشكو حكم لقاء النجم الساحلي للفيفا

صورة – كارتيرون يصل مصر لتدريب الزمالك

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الأهلي

ريمونتاد رضا عبد العال وهزيمة مكررة لـ ساري أمام غزل المحلة

شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا على فان دايك

ريتشارليسون إيفرتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيد عبد الحفيظ: مواجهة بني سويف درس لنا 50 دقيقة | مصر
معوض للاعبي المنتخب: رصيدكم يتآكل بعد المونديال.. تحتاجون للتغيير مثل رمضان صبحي ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2019 الزمالك والإسماعيلي.. ليفربول وقمة يونايتد وتوتنام ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - مانشستر سيتي يعود للانتصارات برباعية في بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
رسائل قوية من النقاز: لن أعود وناد مصري تحدث معي.. وشعرت بالراحة مع ميتشو أكثر من جروس ساعة | الدوري المصري
بني سويف لـ في الجول: نستحق ركلتي جزاء.. هل لو للأهلي كان سيتم عدم احتسابهما؟ 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي 4 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

قد ينال إعجابك