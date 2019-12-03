رسميا - ريتشارليسون مستمر مع إيفرتون حتى 2024

مدد إيفرتون تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب ريتشارليسون.

وربط إيفرتون اللاعب بعقد جديد يمتد حتى صيف 2024.

تجديد العقد يأتي بعد 18 شهرا من انضمام ريتشارليسون من واتفورد.

ريتشارليسون أصبح لاعبا دوليا بعد انتقاله لإيفرتون بشهرين وشارك في 19 مباراة دولية مع السليساو.

وقال ريتشارليسون في تصريحات لقناة ناديه: "أعتزم أن أكون هنا لفترة طويلة".

وأضاف "كان هذا النادي هو الذي أعطاني الفرصة لإظهار كرة القدم الخاصة بي".

وسجل الدولي البرازيلي 20 هدفا في 50 مباراة لعبها كأساسي بقميص إيفرتون في كل البطولات.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في صيف 2018 بمبلغ 35.28 مليون جنيه إسترليني وكان تعاقده السابق مع فريقه يمتد حتى صيف 2023.

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