كلوب يفتح الباب أمام صفقات جديدة لـ ليفربول في يناير

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

فتح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الباب أمام إجراء صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية بيناير.

وعند سؤاله عن تعليقات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشأن عدم التعاقد مع أي صفقات رغم معاناة خطه الخلفي، أجاب "لست هنا للحديث عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية. أسمع ذلك للمرة الأولى ولست متفاجئا ولكنه ليس مهما".

وأضاف في تصريحات صحفية فاتحا باب التكهنات حول صفقات جديدة "لا نتحدث عن ذلك، نحن مستعدون دائما، إن كان بمقدرونا فعل شيء يساعدنا فسنفعل، وإن لم يكن فلن نفعل".

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وأشار "أعتقد أن الميركاتو الصيفي صعب للغاية بسبب اختلاف توقيت إغلاقه في أوروبا، سنرى ما قد يحدث مستقبلا".

واستدرك "ولكن سوق الانتقالات الصيفية فقط يؤذي الأندية الإنجليزية ولا يساعدها (إغلاقه قبل باقي أوروبا)، وهذا ليس لطيفا".

وسبق لكلوب أن ضم فيرجيل فان دايك في يناير قبل الماضي من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في العالم وقتها.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد مرور 14 جولة من المسابقة.

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