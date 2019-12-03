هيسكي: الإصابات أثرت على صلاح لكن إيفرتون عليه الحذر من لحظات سحره

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يعتقد إيميل هيسكي مهاجم إنجلترا السابق أن الإصابات أثرت مؤخرا على محمد صلاح مهاجم ليفربول لكنه حذر إيفرتون من لحظات سحر النجم المصري.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال هيسكي في تصريحات أبرزتها جريدة ستاندرد: "صلاح لم يلعب بشكل جيد في الأسبوعين الأخيرين، فالإصابات أثرت عليه".

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وأضاف "لاعبو كرة القدم يظهرون هكذا في بعض الأحيان، نريد فقط اللعب والمشاركة ولكن عليك أن تريح جسدك".

وواصل "عندما تعود من إصابتك بعد فترة من التألق يتوقع الجميع منك أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى".

وأردف "لكنك تحتاج إلى أسبوعين للعودة إلى مستواك الطبيعي، خاصة إذا لم تكن تتدرب بكل طاقتك".

ويدرك هيسكي جيدًا أن جناح بازل وتشيلسي وروما السابق قادر على إعادة اكتشاف أفضل ما لديه فجأة عندما يواجه إيفرتون.

وشدد "صلاح من نوعية اللاعبين الذين يمكنك أن تعتقد أنه يعاني في المباراة لكن في اللحظة التالية يمكنه تقديم أداء أفضل لتتعجب وتقول كيف قام بفعل ذلك".

وأتم "يمكنه الظهور في لحظة سحرية واحدة ليضيء المباراة ويسجل هدفا".

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