هيسكي: الإصابات أثرت على صلاح لكن إيفرتون عليه الحذر من لحظات سحره

يعتقد إيميل هيسكي مهاجم إنجلترا السابق أن الإصابات أثرت مؤخرا على محمد صلاح مهاجم ليفربول لكنه حذر إيفرتون من لحظات سحر النجم المصري.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال هيسكي في تصريحات أبرزتها جريدة ستاندرد: "صلاح لم يلعب بشكل جيد في الأسبوعين الأخيرين، فالإصابات أثرت عليه".

وأضاف "لاعبو كرة القدم يظهرون هكذا في بعض الأحيان، نريد فقط اللعب والمشاركة ولكن عليك أن تريح جسدك".

وواصل "عندما تعود من إصابتك بعد فترة من التألق يتوقع الجميع منك أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى".

وأردف "لكنك تحتاج إلى أسبوعين للعودة إلى مستواك الطبيعي، خاصة إذا لم تكن تتدرب بكل طاقتك".

ويدرك هيسكي جيدًا أن جناح بازل وتشيلسي وروما السابق قادر على إعادة اكتشاف أفضل ما لديه فجأة عندما يواجه إيفرتون.

وشدد "صلاح من نوعية اللاعبين الذين يمكنك أن تعتقد أنه يعاني في المباراة لكن في اللحظة التالية يمكنه تقديم أداء أفضل لتتعجب وتقول كيف قام بفعل ذلك".

وأتم "يمكنه الظهور في لحظة سحرية واحدة ليضيء المباراة ويسجل هدفا".

video:1

طالع أيضا

الأهلي يشكو حكم لقاء النجم الساحلي للفيفا

صورة – كارتيرون يصل مصر لتدريب الزمالك

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الأهلي

ريمونتاد رضا عبد العال وهزيمة مكررة لـ ساري أمام غزل المحلة

شقيقة رونالدو تشن هجوما لاذعا على فان دايك