سلة - دينا عمرو: لا أهتم بالألقاب الفردية وأحلم بلقب إفريقيا.. وخصومنا مجهولة حتى الآن

قالت دينا عمرو قائد الفريق الأول لسيدات السلة بالأهلي إنها لا تهتم بالألقاب الفردية وأشارت إلى أنها تحلم بالتتويج بالبطولة الإفريقية صحبة فريقها، كما ألمحت إلى أن خصومها في البطولة مجهولة لكنهن سيبدأن في التعرف عليهن.

وصرحت دينا عمرو للجنة الإعلامية للبطولة قائلة: "تنظيم البطولة على أرض مصر سيعطينا دفعة إيجابية كبيرة جدا خاصة وأنها أول مرة تحدث في تاريخ سيدات الأهلي، أن يشاركن في بطولة افريقيا، وبالطبع تواجد الجمهور على أرضنا سيمنحنا قوة أكبر كما حدث معنا السنة الماضية في البطولة العربية وسيكون هذا دافع قوي لنا".

وأضافت "في الواقع كنا ننتظر حتى ننتهي من مباراة سموحة التي أقيمت يوم الجمعة، لأنها كانت مباراة مهمة جدا وأوصلتنا لنهائي بطولة المرتبط، فلم نتمكن من الاستعداد المبكر للبطولة الإفريقية، وحاليا بدأنا صفحة البطولة الإفريقية".

وواصلت "ونبدأ الاستعدادات الإثنين بعقد اجتماع للتخطيط لفترة معسكر البطولة، التي نشعر جميعا بالسعادة لأننا اخيرا سنشارك بها وسنبذل كل جهد حتى نصل للمركز الأول في البطولة".

وتابعت "كنا نعمل بشكل قوي منذ فترة في التدريبات حتى نعتاد على طرق لعب الفرق الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك، معظم لاعبات الفريق شاركن في إفريقيا من قبل ولكن مع المنتخب، فلدينا حجم خبرات لا بأس به".

وعن خطط فريقها للتفوق قالت: "أعتقد أننا نتميز عنهم بأننا اذكى منهم إلى جانب أن المحترفة الجديدة ستكون إضافة قوية جدا لنا مع المحترفة المتواجدة معنا".

وأكملت "هذا سيشكل فارقا كبيرا للفريق، وعن اللياقة، فنحن لدينا لياقة عالية بسبب الاستعدادات القوية التي نخوضها ولكن الفارق الوحيد مع الفرق الإفريقية سيكون جسمانيا".

Dina Amr, Al-Ahly Club's Captain speaking about their participation in The @FIBA Africa Women's Champions Cup 2019 #FIBAACCW pic.twitter.com/ArWTlSUVoy — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 1, 2019

وتطرقت دينا للحديث عن أهدافها في البطولة قائلة: "الهدف الأول بالنسبة لي هو أن نفوز بالبطولة، فأنا لا أفكر في ألقاب فردية إطلاقا، ولكن كل ما يشغل عقلي هو أن نحقق البطولة للمرة الأولى خاصة وأن عيد مولدي سيكون أخر يوم في البطولة، فأتمنى أن أحتفل بالتتويج ببطولة إفريقيا يوم مولدي".

وأكملت "صراحةً، نواجه هذه الفرق لأول مرة، ولا نعرف عنهم الكثير أو عن لاعباتهم حتى الآن، فهم مازالوا بمثابة الخصم المجهول بالنسبة لنا، ولكننا سنبدأ التعرف عليهم مع بداية الاستعداد لهم وسنقوم مشاهدة مبارياتهم في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن الأمور مبهمة".

وواصلت "شارة القيادة أمر صعب جدا، خاصة في فريق كبير مثل النادي الأهلي، فدائما ما تكون مضطر أن تضحي قليلا حتى وإن كنت مضغوطا حتى لا تنقل انطباعات سيئة للاعبات لأنك مصدر الثقة والثبات بالنسبة لهن".

وتابعت "دوري هو دعم اللاعبات إذا كن أقل من مستواهن وتحفيزهن حتى نحقق النتائج المطلوبة، لأني الاقرب للاعبات حتى أكثر من المدير الفني، وهو أمر ليس سهلا مطلقا ".

ووجهت دينا رسالة للجماهير المصرية قائلة: "نحتاج إليكم، وننتظر دعمكم ومساندتكم وأن تقفوا في ظهرنا لأننا بدونكم لن نتمكن من تحقيق أي شيء خصوصا وأننا نشارك في البطولة للمرة الأولى".

وأتمت "وجود البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا، سيمنحنا دفعة، خاصة وأنهم دائما مصدر قوة ودعم لنا كما حدث في البطولة العربية، التي أقيمت في مصر العام الماضي، ودعم الجماهير أوصلنا للمركز الثاني على الرغم من أننا لم نتوقع هذا النجاح، وننتظر أن يكون الحضور والدعم أكبر مثلما يحدث في مباريات كرة اليد والطائرة".

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