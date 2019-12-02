سلة - قائدة سبورتنج: نتمنى مساندة جماهير الأهلي في بطولة إفريقيا.. حافزنا كبير

قالت مي حلوة كابتن الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بنادي سبورتنج إن الفريق يستعد بشكل قوي لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.

وقالت مي في تصريحات للجنة الإعلامية لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال سيدات: "الفريق يتدرب على فترتين استعدادا للبطولة، كما أننا نخوض مباريات دوري المرتبط وهذا تأهيل جيد للبطولة".

وأضافت "إقامة البطولة في مصر سيكون حافزا كبيرا لنا، وبالتأكيد سيساعد اللاعبات كثيرا، إذ أننا سنلعب في أجواء وصالات اعتدنا عليها، على عكس إذا أقيمت خارج مصر يكون الأمر أصعب".

MAI HELWA, Sporting Club's Captain speaking about their participation in The @FIBA Africa Women's Champions Cup 2019 #FIBAACCW pic.twitter.com/1vGgpUHAJc — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 1, 2019

وتابع قائد سبورتنج "الأهلي سيكون منافس قوي في البطولة بكل تأكيد، وسبورتنج أيضا سيكون من الفرق المنافسة على اللقب، لكن أعتقد ان فرق نيجيريا وأنجولا هي المرشحة بقوة لحصد اللقب".

وواصلت "تدعيم الفريق بمحترفة أمريكية على مستوى عال سيزيد من حظوظنا في المنافسة على اللقب، خاصة بسبب النقص والإصابات التي نعاني منها في مركزها".

وأردفت "لا ينقص سبورتنج أي شيء غير توفيق الله ودعوات المصريين، أنا بدوري سأتحدث مع اللاعبات وسأقوم بتحفيزهن وأحاول تجهيزهن من الناحية النفسية، التحضير النفسي سيكون أهم من أي شيء آخر".

وأتمت مي حلوة حديثها "أتمنى من جمهور الأهلي أن يساندنا في البطولة لأننا جميعا مصريين، وهدفنا تشجيع الفريق المصرية حتى يصعد الأهلي وسبورتنج للنهائي سويا، كما أتمنى مساندة وتشجيع جماهير السلة عموما في مصر، لكي ننقل صورة جيدة عن البلد أمام العالم".

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