تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتشامبيرلين في وسط الملعب أمام برايتون

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 16:10

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - ليفربول - نابولي

يبدأ محمد صلاح كأساسي أمام برايتون، فيما يعود أوكس تشامبيرلين في وسط الملعب مع غياب فابينيو للإصابة.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد عودة ترينت أرنولد لشغل مركز الظهير الأيمن، فيما يبدأ لوفرين بجانب فان ديك بقلب الدفاع.

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من جهة أخرى، يبدأ الثلاثي محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وساديو ماني في الهجوم كالعادة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندو روبيرتسون - ديجين لوفرين – فيرجيل فان دايك – نرينت أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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