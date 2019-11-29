بالفيديو – سيناريو جديد لـ فايلر.. شباك الأهلي تهتز لأول مرة في إفريقيا

سجل ياسين الشيخاوي مهاجم النجم الساحلي هدفا في مرمى الأهلي، معلنا عن تقدم فريقه في النتيجة.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في تونس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الشيخاوي استقبل كرة عرضية خلف رامي ربيعة بكل هدوء ليضعها في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 50.

شباك الشناوي اهتزت لأول مرة في بطولة إفريقيا هذا الموسم بعدما حافظ على شباكه أمام أطلع بره من جنوب السودان، وكانو سبورت الغيني.

ووجد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي، نفسه متأخرا في النتيجة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ توليه قيادة المارد الأحمر.

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