بالفيديو – بعد 13 دقيقة ضد النجم.. طرد أيمن أشرف

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 21:26

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - النجم الساحلي

خرج أيمن أشرف مدافع الأهلي مطرودا من مواجهة النجم الساحلي بعد مرور أقل من ربع ساعة من عمر اللقاء.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في رادس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أيمن أشرف شارك أساسيا إلا أنه لم يستمر لأكثر من 13 دقيقة فقط قبل أن يخرج مطرودا.

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وأشهر حكم المباراة بطاقته الحمراء المباشرة في وجه أيمن أشرف واحتسب مخالفة على حدود منطقة الجزاء لصالح ماهر الحناشي.

واعترض لاعبو الأهلي والجهاز الفني بشدة على قرار حكم المباراة.

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في إفريقيا أيمن أشرف الأهلي النجم الساحلي

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