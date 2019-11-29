الاجتماع الفني – الزمالك يرتدي الأزرق أمام مازيمبي بالأبيض

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:45

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، عن ارتداء الزمالك للزي البديل في اللقاء.

الزمالك يواجه مازيمبي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

واتفق الطرفان في اللقاء، على أن يلعب الزمالك بالزي الأزرق البديل في اللقاء، فيما يرتدي الحارس الزي الأخضر.

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على الجهة الأخرى، سيلعب مازيمبي بالزي الأساسي الأبيض والسروال الأسود، فيما يرتدي الحارس الزي الأحمر بالكامل.

أما الحكم، فسيرتدي اللون الأسود بالكامل.

وحضر الاجتماع حمادة أنور رئيس بعثة الزمالك في الكونغو، وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق، ومحمد عيد عضو الجهاز الطبي، وأحمد شعبان المترجم ومحمد مصطفي ميلا.

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